Кулеба призвал предоставить Украине больше ракет и систем ПВО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран, сообщает Европейская правда.

"Путин усиливает террор против Украины. Сегодня был нанесен уже второй массированный ракетный удар всего за четыре дня. Гражданская инфраструктура была повреждена, люди были ранены и убиты, среди них – дети" , – отметил украинский министр.

Он указал, что страны Запада сейчас могут осуществить пять шагов в ответ на российскую агрессию, в частности:

ускорить предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов;

предоставить Украине боевые беспилотники всех типов;

предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия 300 км+;

одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине;

изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.

"Террористический режим в Москве должен осознать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине" , – подчеркнул Кулеба.

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. Также есть попадания в Харькове. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.