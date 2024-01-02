Израильская армия ночью нанесла ракетные удары по Сирии

Армия обороны Израиля подтвердила, что ночью были нанесены удары по территории Сирии, сообщает Укринформ.

"Представители ЦАХАЛа подтвердили, что ночью были нанесены удары по Сирии в ответ на ракетные обстрелы северной части Израиля" , - говорится в сообщении.

В коротком заявлении ЦАХАЛа отмечено, что Израиль нанес удар по "инфраструктуре", принадлежащей сирийской армии.

Там не уточняется, где были расположены цели или как были нанесены эти удары.

Ранее Сирия обвинила Израиль в нанесении авиаударов в районе Дамаска.

В результате израильского ракетного удара по международному аэропорту Алеппо, погибли по меньшей мере восемь человек.