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Израильская армия ночью нанесла ракетные удары по Сирии

Израильская армия ночью нанесла ракетные удары по Сирии
Фото: Рixabay

Армия обороны Израиля подтвердила, что ночью были нанесены удары по территории Сирии, сообщает Укринформ.

"Представители ЦАХАЛа подтвердили, что ночью были нанесены удары по Сирии в ответ на ракетные обстрелы северной части Израиля", - говорится в сообщении.

В коротком заявлении ЦАХАЛа отмечено, что Израиль нанес удар по "инфраструктуре", принадлежащей сирийской армии.

Там не уточняется, где были расположены цели или как были нанесены эти удары.

Ранее Сирия обвинила Израиль в нанесении авиаударов в районе Дамаска.

В результате израильского ракетного удара по международному аэропорту Алеппо, погибли по меньшей мере восемь человек.

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