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Зеленский пообещал России ответ за ракетную атаку

Зеленский пообещал России ответ за ракетную атаку
Фото: prezident.gov.ua

Россия ответит за жизнь каждого украинца, которую забрала во время обстрела 2 января. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

По словам президента, Patriot, IRIS-T, NASAMS - каждая такая система спасла уже по меньшей мере сотни жизней.

"А за каждую забранную жизнь Россия будет отвечать", - констатировал он.

Зеленский отметил, что Россия выпустила сто ракет разных типов по Украине с утра.

"2 января 24-го года - и снова удар российских извергов. По меньшей мере 70 ракет сбито. Из них почти 60 - в районе Киева. Жесткие удары были и по Харькову. Сейчас идет ликвидация последствий", - напомнил он.

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