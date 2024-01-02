Зеленский пообещал России ответ за ракетную атаку

Россия ответит за жизнь каждого украинца, которую забрала во время обстрела 2 января. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

По словам президента, Patriot, IRIS-T, NASAMS - каждая такая система спасла уже по меньшей мере сотни жизней.

"А за каждую забранную жизнь Россия будет отвечать" , - констатировал он.

Зеленский отметил, что Россия выпустила сто ракет разных типов по Украине с утра.