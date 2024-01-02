Санду отреагировала на новые ракетные удары РФ по Украине
Президент Молдовы Майя Санду после серии новых ракетных атак России на украинские города подчеркнула решающую роль непрерывной международной поддержки Украины, сообщает Европейская правда.
"В начале 2024 года жестокие атаки России на украинские города продолжаются, вызывая смерть и разрушения. Молдова решительно осуждает эту агрессию и твердо стоит на стороне Украины", – отметила Санду.
Непрерывная международная поддержка имеет решающее значение для защиты украинцами своего суверенитета и народа, подчеркнула она.