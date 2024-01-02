Правительство внесло изменения в программу "єОселя": кого касается

Кабинет министров внес изменения в программу льготного ипотечного кредитования "єОселя": отныне льготные категории заемщиков могут купить квартиры в доме не старше 10 лет, при условии, если недвижимость расположена в Киеве или в областном центре.﻿ Об этом заявили в министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщает Экономическая правда.

"Одно из изменений касается ветеранов, людей, которые получили инвалидность вследствие войны, членов их семей, а также семей погибших.﻿

Ранее по этой программе можно было приобрести квартиры в доме не старше 3 лет. Теперь указанные категории заемщиков могут приобрести квартиры в доме не старше 10 лет, но при условии, если недвижимость расположена в городе Киеве или в областном центре. И без ограничений по дате эксплуатации в других населенных пунктах" , - говорится в сообщении.

Второе изменение предусматривает, что отныне заемщики смогут покупать не только квартиры, но и частные дома или таунхаусы после ввода их в эксплуатацию, но не старше 3 лет, добавили в министерстве.

Программа "єОселя" начала действовать с октября 2022 года. С тех пор кредиты на приобретение жилья получили более 6 тысяч украинских семей на общую сумму более 9 миллиардов гривен.