Число погибших в Киеве возросло до двух, почти 50 пострадавших

Из-за ночного и утреннего удара по Киеву 2 января количество погибших в Соломенском районе возросло до 2 человек, еще 49 человек пострадали, сообщает Украинская правда.

"Количество пострадавших в результате вражеского обстрела столицы увеличилось. Известно о 2 погибших и 43 раненых. В том числе госпитализированы 2-летний мальчик и его родители, которые получили ранения из-за попадания осколков ракеты в квартиру в Соломенском районе" , – говорится в сообщении.

Кличко уточнил, что количество пострадавших возросло до 49 человек.

"До 49 увеличилось количество пострадавших в доме в Соломенском районе. И уже двое погибших. Госпитализировали 43 человека. Все экстренные службы работают на месте" , – добавил мэр Киева.

Напомним, 2 января российские захватчики нанесли массированный удар по Киеву. По данным ОГП, в самом Киеве обломки средств поражения обнаружены в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах столицы.

В результате атаки повреждены жилые многоэтажки, складские помещения, супермаркет, территория рынка, здания СТО, частные домохозяйства и транспортные средства. Выбиты стекла в жилых домах и зданиях, прилегающих к местам падения обломков.