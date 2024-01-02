Промышленность ожидает стабильных заказов и требует рабочих – Госстат

Промышленные предприятия ожидают замедления темпов уменьшения численности работников и роста отпускных цен на свою продукцию в трехмесячный период (ноябрь 2023 – январь 2024). Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики об ожиданиях промышленных предприятий относительно перспектив их развития, сообщает Лига.Бизнес.

Промпредприятия обеспечены заказами на четыре месяца (ноябрь-февраль).

В ноябре 2023 года индикатор деловой уверенности в промышленности снизился по сравнению с октябрем на 1,7 п.п. и составил минус 10,8%. В перерабатывающей промышленности этот показатель снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,5 п.п.до минус 13%.

Индикатор делового климата в промышленности и перерабатывающей промышленности повысился по сравнению с октябрем на 0,2 п.п. и составил плюс 0,1%.

Оценка текущего объема иностранных заказов на производство продукции (экспортного спроса) в промышленности составил минус 31%, в перерабатывающей промышленности – минус 38%.