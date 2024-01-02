Оккупанты авиабомбами обстреляли Орехов: разрушен подъезд, есть раненая
Российские войска авиабомбами накрыли Орехов Запорожской области. Ударом разрушен целый подъезд, есть раненая. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"В 09:30 рашисты нанесли два авиаудара управляемыми бомбами по городу Орехов", - рассказал он.
Разрушен подъезд, ранена женщина
В результате удара изуродован дом, разрушен целый подъезд. Есть раненая.
"С ранениями в больницу доставлена жительница одной из квартир дома - 75-летняя женщина", - отметил Малашко.