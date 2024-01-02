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Оккупанты авиабомбами обстреляли Орехов: разрушен подъезд, есть раненая

Оккупанты авиабомбами обстреляли Орехов: разрушен подъезд, есть раненая
Фото: Igor Dvurekov

Российские войска авиабомбами накрыли Орехов Запорожской области. Ударом разрушен целый подъезд, есть раненая. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"В 09:30 рашисты нанесли два авиаудара управляемыми бомбами по городу Орехов", - рассказал он.

Разрушен подъезд, ранена женщина

В результате удара изуродован дом, разрушен целый подъезд. Есть раненая.

"С ранениями в больницу доставлена жительница одной из квартир дома - 75-летняя женщина", - отметил Малашко.

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