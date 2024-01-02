В Киеве не будут вводить графики отключений электричества – Yasno
Несмотря на повреждения сетей в Киеве и области из-за ракетных атак 2 января, графиков отключений света не будет. Об этом заявил гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, сообщает Экономическая правда.
"По свету все в целом "нормально". Графиков никаких не будет", - отметил он.
По словам Коваленко, нужно лишь некоторое время на восстановление сетей после повреждения.
"Большое спасибо и благодарность силам ПВО, которые смогли отбиться от 60+ ракет и 10+ Кинжалов", - отметил он.
По данным "Укрэнерго", в результате атаки 2 января без света из-за обстрела остались более 250 тысяч потребителей. В полдень "Укрэнерго" возобновило работу оборудования магистральных сетей на Киевщине. Энергетики в Киеве запитали часть жителей 4 районов.