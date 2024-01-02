НБУ обновил порядок финмониторинга в отношении политически значимых лиц

Нацбанк обновил нормативно-правовые акты по вопросам финансового мониторинга по обслуживанию клиентов из категории политически значимых лиц (РЕР), сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что это сделано для имплементации требований закона (№ 3419-IX) о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении политически значимых лиц.

В НБУ напомнили, что законом № 3419-IX статус PEP устанавливается пожизненно, но при этом разработаны механизмы для предотвращения формального подхода субъектов первичного финмониторинга к обслуживанию клиентов, имеющих такой статус.

"В принятом парламентом законе определено, что при установлении деловых отношений с РЕР и их обслуживании субъекты первичного финмониторинга обязаны применять риск-ориентированный подход.

Нацбанк внес соответствующие нормы в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга и Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга" , - говорится в сообщении.

Так, если со времени прекращения выполнения РЕР признанных публичных функций прошло более 12 месяцев и субъект первичного финансового мониторинга убедится, что такое лицо больше не имеет риска, присущего РЕР, а также других рисков, он не будет принимать в отношении этого лица, членов его семьи и лиц, связанных с ним, определенных мер, предусмотренных законом.

"Для принятия такого решения финансовое учреждение должно осуществить анализ финансовых операций РЕР, членов его семьи и лиц, связанных с ним, со дня прекращения выполнения им признанных публичных функций.