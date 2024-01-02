Патрульная полиция показала первые минуты после атаки РФ на Киев

В Киеве продолжают устранять последствия массированной атаки РФ: патрульные полицейские помогают разбирать завалы, обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники, эвакуируют и поддерживают граждан.﻿﻿ Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает Украинская правда.

"Вместе с экстренными службами работаем в местах падения обломков от вражеских ракет. Патрульные оказывают необходимую помощь, помогают разбирать завалы, обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники, эвакуируют и поддерживают граждан.

Рашисты не прекращают попыток во что бы то ни стало сломать нас не только физически, но и морально. Но невозможно убить дух украинца, который на своей земле борется за свое. Спасибо нашей противовоздушной обороне и всем Силам обороны" , – сообщил он.

За почти 6 часов воздушной тревоги, враг запустил на столицу Украины примерно полтора десятка "Шахедов", вслед за ними - группами и волнами крылатые ракеты и аэробаллистические ракеты "Кинжал".

В результате такой массированной ракетной атаки в разных районах города повреждены частные и многоквартирные дома, АЗС, торговые и складские помещения, предприятия и автомобили. Есть пострадавшие и погибшие.