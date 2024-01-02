Польские перевозчики продолжают блокаду: какая ситуация на границе

На границе Украины и Польши в очереди стоят около трех тысяч грузовиков. Продолжается блокировка направлений трех пунктов пропуска. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро, 1620 грузовиков стоят в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины, больше всего - напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" , - сказал спикер.

Демченко напомнил, что 24 декабря было разблокировано движение по направлению пункта пропуска "Шегини - Медыка", но очереди остаются – 1200 грузовиков ожидают в очередях.

По его словам, на других участках границы движение для грузовиков не блокируется. Однако из-за действий на территории Польши водители и перевозчики ищут альтернативные маршруты, что приводит к увеличению движения грузовиков по другим направлениям, и как результат – к увеличению очередей.

На утро, на границе со Словакией в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 200 грузовиков.

Венгрия – очереди отсутствуют.

С Румынией, по состоянию на утро, в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Порубное" ожидали проезда 420 грузовиков.