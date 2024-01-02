Полиция обнародовала видео первых минут после обстрелов Харькова
Патрульная полиция Харьковской области показала видео первых минут после атаки российских террористов по Харькову 2 января, сообщает Украинская правда.
На видеозаписи видно поврежденные дома, пожары, раненых, разблокирование дверей квартир, в которых могут быть пострадавшие или жертвы.
Патрульные совместно с другими службами оказывают помощь пострадавшим на местах, обеспечивают беспрепятственный проезд медиков и спасателей, осуществляют охрану места событий.
"Ежедневно россия цинично осуществляет обстрелы Харькова и Харьковской области. Террористы убивают и травмируют гражданское население, уничтожают инфраструктуру. Поэтому просим граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и держаться вблизи мест укрытия", – говорится в сообщении.