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Полиция обнародовала видео первых минут после обстрелов Харькова

Патрульная полиция Харьковской области показала видео первых минут после атаки российских террористов по Харькову 2 января, сообщает Украинская правда.

На видеозаписи видно поврежденные дома, пожары, раненых, разблокирование дверей квартир, в которых могут быть пострадавшие или жертвы.

Патрульные совместно с другими службами оказывают помощь пострадавшим на местах, обеспечивают беспрепятственный проезд медиков и спасателей, осуществляют охрану места событий.

"Ежедневно россия цинично осуществляет обстрелы Харькова и Харьковской области. Террористы убивают и травмируют гражданское население, уничтожают инфраструктуру. Поэтому просим граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и держаться вблизи мест укрытия", – говорится в сообщении.

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