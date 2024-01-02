Посол ЕС прокомментировала ракетные атаки: Москву привлекут к ответственности

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова после новой массированной российской ракетной атаки на украинские города заявила, что Украина нуждается в дополнительной поддержке, а Россия будет привлечена к ответственности, сообщает Европейская правда.

Матернова отметила, что во вторник Украина стала жертвой очередной жестокой российской атаки.

"Столица Украины Киев и Харьков были обстреляны российскими ракетами и беспилотниками. Раненые и убитые мирные жители, разрушена инфраструктура.

Сейчас Украина нуждается в большей поддержке, чтобы спасти жизни. Россия будет привлечена к ответственности" , – заявила посол.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне во вторник утром запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.