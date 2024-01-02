Взрывы в Белгороде: оккупанты заявляют о сбитии украинских ракет

В российском Белгороде сегодня, 2 января, неспокойно. Жители сообщают о мощных взрывах. В то же время Минобороны страны-агрессора заявляет о якобы сбитии украинских ракет "Ольха" в небе над областью, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

В сети пишут, что в Белгороде уже трижды была объявлена воздушная тревога.

Местные жители публикуют видео, на которых слышны сильные взрывы, а также фото "обломков от чего-то сбитого над городом".

Тем временем Минобороны РФ заявляет, что силы ПВО якобы сбивают украинские ракеты "Ольха" в небе над Белгородской областью. Уже насчитали более десятка "сбитых" целей.

Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате так называемой атаки есть пострадавшая.

"По предварительным данным, есть одна пострадавшая - у женщины рваная рана левой кисти. Она отказалась от госпитализации" , - заявил он.

Также, по словам губернатора, в Белгороде обломками повреждено торговое помещение и несколько автомобилей, а в Белгородском районе один легковой автомобиль.