Расходы госбюджета в прошлом году почти вдвое превысили поступления
В 2023 году в общий фонд государственного бюджета Украины поступило около 1,66 трлн гривен налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы общего фонда составили 3,03 трлн гривен. Об этом заявили в Минфине, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
За 2023 год государственный бюджет выполнен с дефицитом общего фонда в сумме 1,36 трлн грн против запланированного дефицита в сумме 1,83 трлн гривен.
Как отметили в Минфине, важным источником стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов): их объем по итогам года составил 425,4 млрд гривен.
Крупнейшим донором грантовой поддержки в 2023 году были США (400,5 млрд гривен). Также на безвозвратной основе Украина получила финансирование от Японии, Норвегии, Германии, Испании, Финляндии, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Исландии общим объемом до 25 млрд гривен. Средства направлены через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine.
Кроме того, 35,9 млрд гривен поступило в общий фонд государственного бюджета от Национального банка Украины как часть его прибыли, полученной за 2022 год.
В целом по итогам 2023 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,67 трлн гривен налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета составили более 4 трлн гривен.
Заимствование
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за 2023 год составили 1,68 трлн гривен. От размещения ОВГЗ привлечено 552,6 млрд гривен. Платежи по погашению государственного долга составляют 436,5 млрд гривен, платежи по обслуживанию - 247,4 млрд гривен.
Из внешних источников поступило 1,13 трлн гривен (30,9 млрд долларов), в том числе:
- 714,9 млрд гривен (18,0 млрд евро) средств ЕС макрофинансовой помощи в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и ЕС (Инструмент предоставления поддержки Украине на 2023 год (макрофинансовая помощь +, МФД-IX);
- 164,0 млрд гривен (3,3 млрд СДР) средств МВФ в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования EFF;
- 64,2 млрд гривен (2,4 млрд канадских долларов) ссуды правительства Канады;
- 54,9 млрд гривен (1,5 млрд долларов) ссуды МБРР на поддержку политики развития и восстановления;
- 33,3 млрд гривен (900,0 млн долларов) ссуды МБРР в рамках проекта "Инвестиции в соц. защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)";
- 18,3 млрд гривен (500,0 млн долларов) ссуды МБРР в рамках Четвертого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине";
- 18,1 млрд гривен (500,0 млн долларов) займа МБРР в рамках Пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине";
- 37,5 млрд гривен (1,0 млрд долларов) ссуды МБРР в рамках Шестого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине";
- 16,1 млрд гривен (404,3 млн евро) ссуды МАР в рамках проекта "Поддержка госрасходов для обеспечения устойчивого госуправления в Украине";
- 4,8 млрд гривен (132,0 млн долларов) ссуды МБРР в рамках проекта "Ускорение инвестиций в сельское хозяйство Украины";
- 1,8 млрд гривен (47,0 млн евро) ссуды МБРР в рамках проекта "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни";
- 1,3 млрд гривен (35,0 млн долларов) средств МБРР в рамках второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19;
- 0,5 млрд гривен (15,0 млн долларов) ссуды МБРР в рамках проекта "Модернизация системы соц. поддержка населения Украины";
- 0,7 млрд гривен (18,5 млн долларов) ссуды МБРР в рамках проекта "Модернизация системы соц. поддержка населения Украины";
- 0,5 млрд гривен (14,0 млн долларов) ссуды МБРР в рамках проекта "Дополнительное финансирование Проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".