Президент Литвы призвал предоставить Украине больше систем ПВО
Президент Литвы Гитанас Науседа после массированного ракетного обстрела Россией 2 января призвал партнеров немедленного передать Украине больше систем ПВО, сообщает Европейская правда.
2 января киевляне снова начали свое утро с авиаударов России по их домам, отметил литовский президент.
"Гибель гражданских, разрушения и терроризм Кремля продолжаются. Украинцы творят чудеса с противовоздушной обороной, которую предоставил Запад, но им нужно больше. Системы противовоздушной обороны для Украины немедленно!", – призвал Науседа.