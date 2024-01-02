В Раде анонсировали компромиссный вариант законопроекта о мобилизации

В законопроект о мобилизации в Украине на этой неделе начнут вносить изменения с учетом, в частности, замечаний Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Документ в нынешнем виде выноситься в парламент на голосование не будет, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук в эфире телеканала "Рада".

"Мы уже понимаем, что в оригинальном виде законопроект не будет голосоваться и приниматься" , - сказала она.

Заместитель главы фракции "Слуга Народа" отметила, что обновленная версия будет "более компромиссным вариантом" проекта закона о мобилизации, он будет наработан Комитетом по вопросам безопасности и обороны.

Большая межведомственная рабочая группа заработает над ним уже на этой неделе, заявила Кравчук и добавила, что кроме замечаний к документу со стороны омбудсмена также "есть определенные опасения, чтобы не было коррупционных норм".

"Все должно быть понятным и справедливым способом" , - подчеркнула она.

Законопроект о мобилизации

Напомним, 25 декабря 2023 года Кабмин внес в Совет законопроект, которым предлагается ввести ряд изменений в процесс мобилизации.

Документ, в частности, предусматривает значительные ограничения для уклонистов - им хотят запретить распоряжаться своим и приобрести новое движимое и недвижимое имущество и не только.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял о том, что такие инициативы противоречат Конституции.

Между тем, первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко высказал мнение, что, скорее всего, в Раде примут компромиссную версию законопроекта о мобилизации.