Президент Латвии о массированных обстрелах РФ: Новогодние празднования закончились
Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, комментируя новую массированную ракетную атаку РФ, отметил необходимость немедленно оказать помощь Украине, сообщает Европейская правда.
Ринкевичс отметил работу украинской противовоздушной обороны, но добавил, что Украина нуждается в большей помощи.
"Новогодние празднования закончились, и Запад должен быть серьезным и действовать немедленно", – подчеркнул латвийский президент.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в ответ на массированные российские обстрелы Украины призвал Запад немедленно предоставить Украине дополнительные системы ПВО.