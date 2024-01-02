ОГА: Оккупанты обстреляли Часов Яр в Донецкой области, двое погибших

Российские захватчики обстреляли частный сектор города Часов Яр в Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Facebook.

"2 человека погибли в результате обстрела Часовоярской громады. Россияне ударили по городу из артиллерии, в зоне поражения оказался частный сектор. 55-летняя женщина и 38-летний мужчина получили ранения, несовместимые с жизнью".

По его словам, также 1 человек ранен в Красногоровке Марьинской громады - пострадавший доставлен в больницу.

Председатель Донецкой ОГА отметил, что оставаться в этих районах опасно и призвал к эвакуации.