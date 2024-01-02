Турция не пропустит минные тральщики, подаренные Британией Украине

Турция опровергла сообщения о том, что позволила двум минным тральщикам, которые Великобритания передает Украине, зайти в Черное море, сообщает Европейская правда.

Соответствующее сообщение во вторник опубликовал Центр противодействия дезинформации при управлении президента Турции.

В ведомстве заявили, что утверждение некоторых СМИ о том, что "тральщикам, подаренным Украине Великобританией, позволили пройти через турецкие проливы в Черное море", не соответствует действительности.

Там напомнили, что Турция как гарант черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в соответствии с Конвенцией Монтре закрыла их "для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины)".

"Наши соответствующие союзники были должным образом проинформированы о том, что тральщики, подаренные Украине Великобританией, не смогут пройти через турецкие проливы в Черное море до тех пор, пока идет война", – добавили в турецком Центре противодействия дезинформации.

Ведомство подчеркнуло, что такое решение позволяет "предотвратить эскалацию в Черном море".

О том, что Украина получит два британских минных тральщика, стало известно в декабре на фоне объявления о создании Коалиции морских сил и средств, которая будет отвечать за усиление военно-морских возможностей Украины.

В рамках коалиции Великобритания и Норвегия объявили о передаче Украине двух минных тральщиков Королевских ВМС класса Sandown.