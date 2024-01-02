Залужный: Если бы "Кинжалы" попали в цель, была бы катастрофа

Главнокомандующий Валерий Залужный поблагодарил западных партнеров за предоставленные системы ПВО, которые 2 января сбили рекордное количество "Кинжалов", но подчеркнул, что Украине нужно больше эффективного против баллистики оружия, ведь нет никаких оснований считать, что РФ остановится, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Залужный в соцсети Х.

"Сегодня Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 10 из 10 российских аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с помощью системы Patriot. Это рекорд. Если бы ракеты попали в цель, последствия были бы катастрофическими.

Спасибо партнерам за ЗРК. Нет никаких оснований считать, что враг на этом остановится. Поэтому нам нужно больше систем и боеприпасов к ним".