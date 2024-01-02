Силы обороны юга: Россия уже неделю не атакует зерновой коридор

Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне в течение недели ни разу не обстреляли черноморские зерновые коридоры. Это произошло после того, как украинские военные уничтожили сразу три российских истребителя над Черным и Азовским морями 24 декабря, сообщает Деловая столица.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"По состоянию на сегодняшний день уже в течение недели мы фактически не фиксируем подобных вылетов с пуском управляемых авиабомб. Неделя — это точно, возможно, даты будут более уточненными, мы посмотрим в аналитике" , — сказала Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" отметила, что в настоящее время авиации врага опасно улетать слишком далеко от российских берегов из-за повышенного риска быть подбитой.