В ОГП рассказали, что происходит в судах с делами о разгоне Майдана

Из-за истечения сроков давности для привлечения к ответственности суды закрыли 5 дел в отношении 6 фигурантов по разгону Майдана 30 ноября 2013 года, в то же время 24 дела еще рассматриваются в различных инстанциях, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил руководитель Департамента "Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской в комментарии УП.

"Судами закрыты 5 судебных дел в отношении 6 человек именно по событиям 30 ноября.

В то же время, по тому же 30 ноября есть 7 обвинительных приговоров в отношении 9 человек. 15 дел в отношении 25 человек все еще рассматривается в судах первой инстанции, а всего в судах (считая апелляционную и кассационную инстанцию) по 30 ноября рассматривается 24 дела в отношении 36 человек.

Только в течение 2023 года по событиям 30 ноября вынесены обвинительные приговоры и осуждены 7 работников подразделения "Беркут" по делам, обвинительные акты по которым направлены в суд в прошлые годы".

Донской напомнил, что прокуратура настаивала на изменениях в Уголовный процессуальный кодекс, которые должны обеспечить соблюдение разумных сроков судебного разбирательства, что стало бы предохранителем массового закрытия уголовных дел, судебное разбирательство которых может неоправданно длиться годами.

В то же время представитель ОГП обращает внимание на явную неуместность ссылок отдельных обозревателей, неосведомленных с проблематикой, относительно якобы неспособности прокуратуры наказать виновных в расстрелах на Майдане.

Он напомнил, что преступления по расстрелам не имеют сроков давности, кроме того, функцией прокурора в уголовном процессе является поддержание публичного обвинения в суде, тогда как решение вопросов о виновности лица и назначения наказания, относится к компетенции суда.

По словам главы Департамента "Майдана", достаточность собранных прокурором доказательств для признания лицом виновным в совершении преступления оценивается судом при вынесении обвинительного или оправдательного приговора, и именно поэтому так важно изменить законодательство, которое фактически потакает рассмотрению дел годами и их окончанию без приговора, то есть без заключения о виновности или невиновности лица.

Отдельно Донской добавил, что Офис генпрокурора уже обжаловал решение Днепровского райсуда Киева, который 13 декабря 2023 года закрыл дело экс-беркутовцев Вадима Бетлия и Олега Козачишина по разгону Майдана из-за истечения сроков давности для привлечения к ответственности.

Напомним: В октябре 2023 года суд присяжных заочно приговорил 3-х бывших сотрудников милиции за участие в расстрелах на Майдане, одного обвиняемого - к пожизненному лишению свободы и еще двух к 15 годам лишения свободы каждого. Этот приговор сейчас обжалуется в апелляционном суде.

Почему это важно: В феврале 2023 года руководитель Департамента "Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской отмечал, что сроки давности по 60 делам, которые рассматриваются в судах и касаются тяжких преступлений, совершенных против участников акций протеста 2013/14 гг, заканчиваются через год. Прокуратура настаивала на изменениях в УПК, чтобы не допустить их закрытия.