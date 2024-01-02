Удар по Украине 2 января: погибли 5 человек, еще 129 пострадавших (Обновлено)
В результате массированного удара россиян 2 января, в Украине погибли 5 человек, еще 129 - пострадали, в самом Киеве продолжают ликвидировать пожары, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"Всего в настоящее время в результате атаки по Украине погибли 5 человек, еще 129 - пострадали".
Спасатели сообщили, что по состоянию на 16:00 подразделения ГСЧС продолжают ликвидировать пожары по двум адресам в Подольском районе Киева.
Также в Харькове продолжаются работы по демонтажу аварийных конструкций жилого дома.
Спасатели отметили, что во время массированного обстрела на местах было задействовано более 500 спасателей и 111 единиц техники.
Обновлено: По состоянию на 17:00 до 127 увеличилось количество пострадавших в целом по Украине. Количество погибших не изменилось.
Обновлено: По состоянию на 18:00 спасатели сообщили о 129 пострадавших. Работы по ликвидации продолжаются в Харькове и столице.
Что предшествовало: 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном целились по столице.
Предыстория:
- Это уже вторая массированная атака по Украине и столице в частности за последние 5 дней.
- Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
- На второй день после атаки президент Владимир Зеленский сообщил, что погибли 39 человек. Позже количество жертв этого удара возросло. Только в Киеве погибли 28 человек.
- Тогда оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных целей − беспилотников и ракет различного типа. ПВО удалось уничтожить 114 из них.
- По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.