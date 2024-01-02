В Бундестаге снова призывают передать Украине Taurus после обстрела РФ

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала медленные поставки оружия Украине на фоне очередного массированного ракетного обстрела со стороны РФ, сообщает Европейская правда.

Свой комментарий политик дала порталу t-online.

По словам Штрак-Циммерман, фраза о поддержке Украины "столько, сколько потребуется" будет самым лишь словами, "если мы не продолжим поддерживать Украину вместе с нашими европейскими партнерами в гораздо большей степени".

"Украина нуждается в большем количестве боеприпасов, больше запчастей, и нужно немедленно мобилизовать Taurus, чтобы окончательно усложнить для России возможность пополнения запасов", – подчеркнула она.

"И широко разрекламированная европейская коалиция F-16 должна заработать гораздо быстрее, если мы хотим противостоять российскому превосходству в воздухе. Путин рассчитывает на то, что мы боимся собственной храбрости. И он, очевидно, прав. Это колебание очень горькое", – добавила немецкий депутат.

Пресс-секретарь по вопросам безопасности немецких "Зеленых" Сара Нанни в комментарии t-online также призвала к надежной помощи Украине со стороны Германии. По словам Нанни, "необходима определенность в планировании, когда речь идет о немецкой поддержке" Украины, добавив, что "пока ее недостаточно из-за напряженных дискуссий по бюджету".

Депутат указала, что сейчас Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для крупной техники, которую мы поставляем".

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. Также есть попадания в Харькове.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.