В Украине объявлена воздушная тревога: угроза баллистики и БпЛА (Обновлено)
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: на севере из-за угрозы баллистики, на юге - из-за угрозы применения ударных БПЛА, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит карта тревог, Воздушные силы в Telegram.
"Внимание!
Киевская область и Киев - угроза применения баллистического оружия!"
В 18.35 воздушники объявили, что для Херсонской и Николаевской области есть угроза применения ударных дронов. В 18.36 об угрозе баллистики для столицы и Киевской области.
Обновлено: В 19.11 тревогу для Киева, северных и восточных областей сняли. Для юга она остается.