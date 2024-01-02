В Украине объявлена воздушная тревога: угроза баллистики и БпЛА (Обновлено)

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: на севере из-за угрозы баллистики, на юге - из-за угрозы применения ударных БПЛА, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит карта тревог, Воздушные силы в Telegram.

"Внимание!

Киевская область и Киев - угроза применения баллистического оружия!"

В 18.35 воздушники объявили, что для Херсонской и Николаевской области есть угроза применения ударных дронов. В 18.36 об угрозе баллистики для столицы и Киевской области.

Обновлено: В 19.11 тревогу для Киева, северных и восточных областей сняли. Для юга она остается.