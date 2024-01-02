В Воздушных силах объяснили, когда может повториться новая ракетная атака РФ
Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат отметил, что России для подготовки новой ракетной атаки теоретически может понадобиться несколько дней, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Игнат в эфире телеканала "Киев24".
"Для подготовки, я думаю, достаточно нескольких дней. Спланировать, если у них есть шаблоны определенные. Каждая ракета программируется, забивается ее маршрут: где ей повернуть направо, налево, где подняться, и где и в какое время выйти на удар. Это все программируется соответствующими специалистами...
Вопрос в ракетах: сколько они себе могут позволить выпустить в следующий, следующий и следующий раз. И смогут ли они пополнить этот запас".
Офицер напомнил, что россияне уже давно перешли в неприкосновенный запас ракет, и сейчас продолжают это делать.