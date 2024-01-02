Воздушные силы сообщают о запуске российских ударных БпЛА

Вечером 2 января воздушные силы сообщили, что армия РФ запустила БпЛА, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

"БпЛА движется по территории Кировоградской области в направлении Черкасской области!"

По состоянию на 20:12, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях. В 20:16 распространилась на Черкасскую.

В 20:46 сообщили, что БпЛА изменил курс, двигающийся по территории Кировоградской области в направлении Полтавской области.

В 21:03 об угрозе применения врагом ударных БПЛА сообщили в Днепропетровской области.