В российском Белгороде снова взрывы: губернатор сообщает о работе ПВО

Местные паблики российского Белгорода вечером 2 января сообщили о взрывах, губернатор области пишет о работе ПВО, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают российское издание Mash, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, местные Telegram-каналы.

Российские СМИ пишут, что в городе было слышно не менее 8 взрывов. Губернатор области написал, что в Белгороде была запущена система ракетной опасности.

Позже сообщил, что на подлете в город сбили якобы 9 воздушных целей, в городе и районе есть повреждения в частном секторе.