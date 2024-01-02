Зеленский: Еще ни одно государство не отражало подобных ударов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы защитить небо от России, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО – это то, что непосредственно сохраняет жизнь. И нашей защитой неба именно здесь, в Украине, мы должны доказать, что демократии способны защищать жизнь от любых форм террора. Если не сделать этого сейчас в Украине, то, к сожалению, российский террор будет и дальше расползаться по Европе и миру. Ощущение безнаказанности у российской верхушки, сформировавшееся за десятилетие их ничем не ограниченной власти, уже привело ко многим страданиям и смертям", – сказал Зеленский.
Президент Украины считает, что "Россия должна запомнить, что такое ответственность за уничтожение жизни и что есть сила защиты жизни".
"Так же, как наше оружие должно быть достаточно дальнобойным, так и наша дипломатия, наша защита международного права и справедливости должна быть достаточно действенной. Это означает привлечение широчайшего круга международных субъектов к совместной работе — работаем над тем, чтобы формула мира объединила еще больше государств. А также и над тем, чтобы гарантии безопасности для Украины были максимально эффективными. Когда мы завершим эту войну, стабильность и безопасность должны стать безальтернативными", – заявил он.
Утром 2 января российская армия атаковала центр города Харькова. От российской атаки также пострадал Киев.