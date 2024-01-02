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Зеленский: Еще ни одно государство не отражало подобных ударов

Зеленский: Еще ни одно государство не отражало подобных ударов
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы защитить небо от России, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО – это то, что непосредственно сохраняет жизнь. И нашей защитой неба именно здесь, в Украине, мы должны доказать, что демократии способны защищать жизнь от любых форм террора. Если не сделать этого сейчас в Украине, то, к сожалению, российский террор будет и дальше расползаться по Европе и миру. Ощущение безнаказанности у российской верхушки, сформировавшееся за десятилетие их ничем не ограниченной власти, уже привело ко многим страданиям и смертям", – сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что "Россия должна запомнить, что такое ответственность за уничтожение жизни и что есть сила защиты жизни".

"Так же, как наше оружие должно быть достаточно дальнобойным, так и наша дипломатия, наша защита международного права и справедливости должна быть достаточно действенной. Это означает привлечение широчайшего круга международных субъектов к совместной работе — работаем над тем, чтобы формула мира объединила еще больше государств. А также и над тем, чтобы гарантии безопасности для Украины были максимально эффективными. Когда мы завершим эту войну, стабильность и безопасность должны стать безальтернативными", – заявил он.

Утром 2 января российская армия атаковала центр города Харькова. От российской атаки также пострадал Киев.

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