В РФ заявляют о сбитых "воздушных целях" вблизи Белгорода

Утром 3 января белгородский губернатор заявил, что над областью якобы было сбито "несколько воздушных целей".﻿﻿ Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает Украинская правда.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Информации о последствиях на текущий момент нет" , – сообщил он.

Ранее Гладков сообщал﻿ о работе ПВО вблизи Белгорода.

Российские СМИ сообщали, что в городе было слышно не менее 8 взрывов. Губернатор области написал, что в Белгороде была запущена система ракетной опасности