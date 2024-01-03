В РФ заявляют о сбитых "воздушных целях" вблизи Белгорода
Утром 3 января белгородский губернатор заявил, что над областью якобы было сбито "несколько воздушных целей". Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает Украинская правда.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Информации о последствиях на текущий момент нет", – сообщил он.
Ранее Гладков сообщал о работе ПВО вблизи Белгорода.
Российские СМИ сообщали, что в городе было слышно не менее 8 взрывов. Губернатор области написал, что в Белгороде была запущена система ракетной опасности