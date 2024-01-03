Курс валют НБУ на 3 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 3 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 2 января, достиг уровня 38.08 за 1 доллар.
Евро подешевел на 29 коп до 41.72 за 1 евро.
Рубль подешевел на 4 коп до 4.20 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 40 коп до 48.15 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 41 коп до 44.84 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 10 коп до 9.56 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.083900
|EUR
|Евро
|41.720900
|RUB
|Рубль
|0.419910
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.145700
|CHF
|Швейцарский франк
|44.836200
|PLN
|Польский злотый
|9.558000