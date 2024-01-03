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Курс валют НБУ на 3 января

Курс валют НБУ на 3 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 3 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 2 января, достиг уровня 38.08 за 1 доллар.

Евро подешевел на 29 коп до 41.72 за 1 евро.

Рубль подешевел на 4 коп до 4.20 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 40 коп до 48.15 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 41 коп до 44.84 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 10 коп до 9.56 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.083900 +0.07
EUR Евро 41.720900 --0.285
RUB Рубль 0.419910 --0.004
GBP Фунт стерлингов 48.145700 --0.399
CHF Швейцарский франк 44.836200 --0.414
PLN Польский злотый 9.558000 --0.103

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