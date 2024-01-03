Курс валют НБУ на 3 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 3 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 2 января, достиг уровня 38.08 за 1 доллар.

Евро подешевел на 29 коп до 41.72 за 1 евро.

Рубль подешевел на 4 коп до 4.20 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 40 коп до 48.15 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 41 коп до 44.84 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 10 коп до 9.56 за 1 польский злотый.