Трамп обжаловал запрет на участие в республиканских праймеризах в штате Мэн

Бывший президент США Дональд Трамп подал апелляцию в суд штата Мэн на решение госсекретаря штата об исключении его из избирательных бюллетеней во время первичных выборов (праймериз) Республиканской партии из-за его роли в мятеже в Капитолии 6 января 2021 года, сообщает Европейская правда.

По словам экс-президента, госсекретарь штата Шенна Беллоуз является "предвзятым руководителем", который не имеет законных полномочий рассматривать иск о его дисквалификации с выборов.

Он добавил, что Беллоуз, которая представляет демократов, должна была взять самоотвод от решения этого вопроса, и что она не предоставила бывшему президенту достаточного времени и возможности представить свою защиту.

"Президент Трамп выполнил все требования, изложенные законодательным органом штата Мэн, и имеет право быть включенным в избирательный бюллетень республиканских праймериз" , – написал Трамп в апелляции.

Он также заявил, что Беллоуз "не обеспечила законную надлежащую правовую процедуру" и "допустила многочисленные юридические ошибки и действовала произвольно".

В конце декабря экс-президенту США Дональду Трампу запретили баллотироваться в президенты во время первичных выборов (праймериз) Республиканской партии на территории штата Мэн.

Госсекретарь штата аргументировала свое решение 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа. Трампа обвиняют в подстрекательстве к действиям его сторонников, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года.