ВСУ выбили оккупантов с некоторых позиций вблизи Вербового – Генштаб

Украинские военные продвинулись вперед и выбили окупантов с некоторых позиций вблизи Вербового на Запорожском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 3 января.

За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. В общей сложности враг нанес 89 ракетных и 72 авиационных ударов.

Авиационные удары потерпели Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Авдеевка, Новомихайловка, Георгиевка, Донецкая область; Новоданиловка и Орехов Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника вблизи Новобахмутовки, Бердичев, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Юго-восточнее Новобахмутовки наши защитники улучшили тактическое положение.

На Марьинском и Шахтерском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника неподалеку от Роботино Запорожской области. В районе Вербового наши войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 пункта управления, артиллерийскую систему, радиолокационную систему и состав горюче-смазочных материалов противника.