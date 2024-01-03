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Россия потеряла в Украине еще около 700 военных и 36 беспилотников – Генштаб

Россия потеряла в Украине еще около 700 военных и 36 беспилотников – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 680 военных, 36 беспилотников, 7 бронемашин, 15 артсистем и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 361 500 (+680) человек,
  • танков − 5 990 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 107 (+7) ед,
  • артиллерийских систем − 8 546 (+15) ед,
  • РСЗО − 945 (+0) ед,
  • средств ПВО − 629 (+3) ед,
  • самолетов − 329 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 748 (+36) ед,
  • крылатых ракет − 1 783 (+73) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 391 (+26) ед,
  • специальной техники – 1 298 (+14) ед.

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