Россия потеряла в Украине еще около 700 военных и 36 беспилотников – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 680 военных, 36 беспилотников, 7 бронемашин, 15 артсистем и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 361 500 (+680) человек,
- танков − 5 990 (+0) ед,
- боевых бронированных машин − 11 107 (+7) ед,
- артиллерийских систем − 8 546 (+15) ед,
- РСЗО − 945 (+0) ед,
- средств ПВО − 629 (+3) ед,
- самолетов − 329 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 748 (+36) ед,
- крылатых ракет − 1 783 (+73) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 391 (+26) ед,
- специальной техники – 1 298 (+14) ед.