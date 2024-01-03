МИД Польши призывает ответить Путину на массированные обстрелы Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал к ответу России и ее президенту Владимиру Путину за массированную ракетную атаку РФ по Украине 2 января, сообщает Европейская правда.

Глава МИД призвал усилить санкции против РФ, чтобы Москва не могла "создавать новое оружие из контрабандных компонентов", и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят Украине уничтожить пусковые площадки и командные центры.

"Мы должны ответить на последнюю атаку по Украине языком, который понимает Путин" , – отметил Сикорский.

Ранее словацкий президент Зузана Чапутова, комментируя массированную ракетную атаку РФ 2 января, подчеркнула важность помощи Украине в ее защите от российской агрессии.

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. Также есть попадания в Харькове.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.