МИД Польши призывает ответить Путину на массированные обстрелы Украины
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал к ответу России и ее президенту Владимиру Путину за массированную ракетную атаку РФ по Украине 2 января, сообщает Европейская правда.
Глава МИД призвал усилить санкции против РФ, чтобы Москва не могла "создавать новое оружие из контрабандных компонентов", и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят Украине уничтожить пусковые площадки и командные центры.
"Мы должны ответить на последнюю атаку по Украине языком, который понимает Путин", – отметил Сикорский.
Ранее словацкий президент Зузана Чапутова, комментируя массированную ракетную атаку РФ 2 января, подчеркнула важность помощи Украине в ее защите от российской агрессии.
Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в Печерском, Оболонском, Голосеевском и Святошинском районах. Также есть попадания в Харькове.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.