Атака на Киев 29 декабря: увеличилось количество погибших

В Киеве количество жертв российской ракетной атаки 29 декабря возросло до 30 человек, в больнице от травм скончался один человек. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации, сообщает Укринформ.

"К большому сожалению, в больнице, от полученных травм в результате обстрела 29 декабря 2023 года умер 1 человек" , - говорится в сообщении.

Всего в результате ракетного удара в тот день погибли 30 человек, еще 29 получили ранения.

Напомним, российские войска 29 декабря 2023 года нанесли по Украине массированный воздушный удар. С ночи захватчики атаковали дронами-камикадзе и ракетами разных типов.

Враг использовал около 160 средств воздушного нападения, пострадал ряд регионов.

Противовоздушная оборона уничтожила 27 беспилотников и 88 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.