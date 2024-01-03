Боррель об ударах по Украине: Россия ответит за военные преступления
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после новой массированной ракетной атаки РФ на Украину 2 января заявил, что Россию привлекут к ответственности за ее военные преступления, сообщает Европейская правда.
Об этом Боррель написал в своем официальном аккаунте в Twitter (Х).
Россия начала новый год, выпустив более сотни ракет и беспилотников по Киеву, Харькову и другим городам, целясь в гражданское население, разрушая жилые кварталы и жизнеобеспечивающую инфраструктуру, отметил Боррель.
"Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления. Мы стоим с Украиной", – заверил он.