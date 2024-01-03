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В Курской области РФ заявили о повреждении подстанции и отключении света

В Курской области РФ заявили о повреждении подстанции и отключении света
Фото: Курс Украины

Россияне заявили об обстрелах Курской области, во время которых была повреждена подстанция.﻿ Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Российский чиновник утверждает, что в Железногорском районе во время "воздушной атаки" была повреждена электроподстанция. По его словам, отключения света произошли в нескольких населенных пунктах.

Также Старовойт заявил, что в Железногорске из-за перепадов напряжения произошел прорыв теплотрассы.

"Отопление нет в 17 многоквартирных домах 14 микрорайона. Последствия атаки устраняются", - написал губернатор.

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