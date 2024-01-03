В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме и последствиях обстрелов

По состоянию на 3 января дефицит электроэнергии в Украине не зафиксирован и не ожидается на текущие сутки. Генерации, производимой в Украине, достаточно для покрытия потребностей потребителей.﻿ Об этом заявили в министерстве энергетики, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Минэнерго, аварийный ремонт выведен блок ТЭЦ, в течение суток из краткосрочных аварийных ремонтов в работу вышли 4 единицы тепловой генерации. В резерве 2 блока ТЭС, которые будут задействованы при необходимости.

В Минэнерго в результате массированных ракетных обстрелов 2 января обесточивались высоковольтные линии и подстанции в Киевской области, были временные нарушения в работе ГЭС. В результате обесточены бытовые потребительские в Киеве и области (250 тысяч). По состоянию на сейчас - все запитаны.

В Николаевской области из-за взрыва у подстанции отключилась линия ВЛ 150 кВ, обесточивались бытовые потребители, которые были оперативно запитаны. При этом снизили генерацию 6 ВЭС - вечером 2 января работа станций была возобновлена.

Кроме того, во время артиллерийского обстрела ВЛ 110 кВ в Донецкой области отключился блок ТЭС, обесточились бытовые потребители. В течение часа все абоненты запитаны по резерву.