Франция хочет производить больше оружия в Украине – посол

Франция настроена на то, чтобы производить больше оружия в Украине, а не только передавать его за счет пожертвований или закупок. Об этом в интервью Franceinfo заявил посол Франции Гаэль Вейсьер, сообщает Европейская правда.

"Французская поддержка Украины постепенно будет менять свой характер, поскольку целью является производство большего количества оружия в Украине, а не просто пожертвования или закупки" , – отметил он.

Заверив, что поддержка Киева Парижем в поставках военного оборудования будет продолжаться, он добавил, что для перехода от одной стратегии к другой нужно определенное время.

"Более того, это видение поддерживается на политическом уровне, в частности (министром иностранных дел) Катрин Колонной, которая регулярно посещает Украину, осуществив уже пять визитов в страну" , – отметил Вейсьер.

Посол сообщил, что сейчас готовится визит главы внешнеполитического ведомства в Украину, отвечая на вопрос, планирует ли президент Франции Эмманюэль Макрон посетить своего коллегу Владимира Зеленского.