В полиции отрицают раздачу повесток на блокпостах в Киевской области
Полиция отрицает, что правоохранители на блокпостах в Киевской области якобы раздавали повестки военнообязанным, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Недавно медиа распространили информация, что якобы полицейским на контрольно-пропускных пунктах Киевской области приказано раздавать повестки.
Начальник полиции Киевской области Анатолий Щадило опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что полицейские на блокпостах не занимаются целенаправленной проверкой граждан для дальнейшей мобилизации, а выполняют исключительно полицейские функции, предусмотренные законом.
"А именно обеспечивают меры безопасности путем усиленного контроля за передвижением граждан, транспортных средств, грузов и т.п. Меры, связанные с мобилизацией (осуществление досудебного расследования, административного задержания), полицией проводятся исключительно на основании постановления Кабинета министров №1487 от 30 декабря 2022 года и только по обращениям территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона"", - говорится в сообщении.