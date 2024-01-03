Сырский: Оккупанты продолжают интенсивные атаки под Купянском и Бахмутом

Российские оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной. Об этом заявил командующий Сухопутных войск Александр Сырский, сообщает Лига.net.

По его словам, вблизи Бахмута продолжаются тяжелые бои в районе Богдановки, также РФ пытается наступать в направлении Часового Яра.

В направлении Купянска враг ежедневно ведет штурмы около Синьковки для создания плацдарма и дальнейшего наступления на город.

В районе Кременной из-за потерь захватчики проводят перегруппировку и подготовку к продолжению наступления, активно бомбят управляемыми авиационными бомбами.

Сырский заявил, что на направлениях наступления россияне увеличили применение бронетехники для поддержки пехоты. Основной ударной силой штурмов являются подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V" из уголовников. Противник перебрасывает резервы с других направлений.