Сырский: Оккупанты продолжают интенсивные атаки под Купянском и Бахмутом
Российские оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной. Об этом заявил командующий Сухопутных войск Александр Сырский, сообщает Лига.net.
По его словам, вблизи Бахмута продолжаются тяжелые бои в районе Богдановки, также РФ пытается наступать в направлении Часового Яра.
В направлении Купянска враг ежедневно ведет штурмы около Синьковки для создания плацдарма и дальнейшего наступления на город.
В районе Кременной из-за потерь захватчики проводят перегруппировку и подготовку к продолжению наступления, активно бомбят управляемыми авиационными бомбами.
Сырский заявил, что на направлениях наступления россияне увеличили применение бронетехники для поддержки пехоты. Основной ударной силой штурмов являются подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V" из уголовников. Противник перебрасывает резервы с других направлений.
"Наши воины, вопреки сложным условиям, держат оборону и не дают врагу продвинуться. В органах управления постоянно проводится работа по выработке решений, направленных прежде всего на опережение действий врага, ведение эффективной контрбатарейной борьбы, уничтожение резервов на путях их выдвижения и сохранение жизни наших военнослужащих", — подчеркнул военачальник.