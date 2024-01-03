Разведка США подтвердила, что ХАМАС устроил командный пункт в больнице Газы

Разведслужбы США подтвердили, что террористы группировок ХАМАС и Исламский джихад использовали больницу Аль-Шифа в Газе как командный пункт и склад оружия. Об этом пишет The News York Times со ссылкой на данные рассекреченного доклада разведки, сообщает Лига.net.

Итоговый отчет американской разведки, который был направлен членам Конгресса, подтверждает обоснованность действий Израиля на территории больницы Аль-Шифа в секторе Газа.

Чиновник США, знакомый с содержанием доклада, сообщил изданию, что террористы ХАМАС и Исламского джихада в подземных бункерах под госпиталем Аль-Шифа не только устроили командный пункт и склад оружия, но и держали там заложников.

Согласно разведданным, перед переходом Аль-Шифа под контроль Сил обороны Израиля, террористы покинули расположенные под больницей бункеры, предварительно уничтожив документы и оборудование.

Операция ЦАХАЛ по зачистке крупнейшего в Газе госпиталя Аль-Шифа от террористов вызвала волну критики международных организаций. Они обвинили Израиль в нарушении правил ведения войны, согласно которым больницы не должны становиться местом боевых действий.

Израиль настаивал, что Аль-Шифа использовалась террористами как командный пункт и что в состав сил ЦАХАЛ, направленных в больницу, входили медицинские бригады и люди, владеющие арабским языком, которые "прошли специальную подготовку для действий в такой сложной и деликатной обстановке, чтобы избежать нанесения вреда гражданским лицам".