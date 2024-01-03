Макрон призвал Израиль "избегать эскалации" после удара по Ливану

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Израиль избегать эскалации, "особенно в Ливане", после удара в Бейруте, в результате которого погиб заместитель лидера террористической группировки ХАМАС Салех аль-Арури. Об этом он сказал в телефонном разговоре с израильским министром и членом военного кабинета Бенни Ганцом, сообщает Европейская правда.

"Президент подчеркнул, что необходимо избегать любой эскалации, особенно в Ливане, и что Франция будет продолжать передавать эти сообщения всем игрокам, прямо или косвенно вовлеченным в этот регион" , – говорится в заявлении.

В разговоре с Ганцем Макрон повторил свой призыв к длительному прекращению огня между Израилем и ХАМАСом, сообщили в канцелярии президента.

Он снова выразил обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения в Газе, а также гуманитарным кризисом в секторе, в то же время подтвердив "приверженность Франции безопасности Израиля".