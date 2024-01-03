СБУ задержала эксчиновника, который хотел присоединить регионы Украины к РФ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве бывшего чиновника, который "сотрудничал" с ФСБ, террористами Луганщины и предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области России, сообщает Украинская правда.

"По данным следствия, бывший украинский чиновник после увольнения с государственной службы в 2014 году начал позиционировать себя как "политэксперт" и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику кремля в отношении Украины" , – говорится в сообщении.

Имя подозреваемого не называется, но по данным источников издания речь идет о Владимире Яковлеве.

Сообщается, что после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, подозреваемый неоднократно посещал оккупированный Луганск, где занимался общественной деятельностью в ущерб национальным интересам нашего государства.

В сентябре прошлого года он посещал Россию, где лично встречался с одним из руководителей 5-й службы ФСБ России, который координировал его информационно-подрывную деятельность против Украины.

По указанию куратора через социальные сети и пропагандистские медиа он обнародовал специально подобранную, недостоверную и предвзятую информацию о ситуации в Украине, разжигал национальную вражду, оправдывал открытую вооруженную агрессию России против Украины.

Кроме того, фигурант публиковал в соцсетях сообщения, в которых предлагал "присоединить" восточные регионы Украины в состав Ростовской области.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты предметы с российской символикой, удостоверение члена коммунистической партии, медали, специальные знаки отличия РФ.

По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без определения размера залога.