Госдолг США впервые превысил 34 триллиона долларов

Федеральный государственный долг США впервые превысил отметку в 34 триллиона американских долларов, сообщает Укринформ.

По данным Минфина США, государственный долг США превысил 34 триллиона долларов в пятницу, 29 декабря.

Для сравнения, всего четыре десятилетия тому назад государственный долг страны составлял около 907 миллиардов долларов США.

По последним данным Бюджетного управления Конгресса, в течение следующих трех десятилетий государственный долг США увеличится почти вдвое. В конце 2022 года госдолг страны вырос примерно до 97% валового внутреннего продукта.

Кроме этого, правительство США взяло значительные ссуды у тогдашнего президента Дональда Трампа и нынешнего президента Джо Байдена, чтобы стабилизировать экономику и поддержать ее восстановление.

Однако экономическое восстановление страны происходит вместе со всплеском инфляции, что подтолкнуло процентные ставки и сделало обслуживание долга правительству более дорогим.