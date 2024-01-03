В Украине в среду резко возросло потребление электроэнергии – "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии в Украине постепенно растет. Причины - окончание праздников, начало рабочей недели и похолодание. Об этом заявили в "Укрэнерго", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным компании, 2 января дневной максимум потребления был вечером. Его показатель был на 13,8% выше, чем во вторник, 26 декабря.

Сегодня, 3 января, уровень потребления по состоянию на 10:00 на 14% выше соответствующего показателя в 10:00 вчера, 2 января.

"Такое резкое повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на энергосистему. Для стремительно растущего покрытия потребления нужно быстро ввести в работу по меньшей мере 6 энергоблоков. Для электростанций, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак минувшей зимой, это очень резкое увеличение нагрузки, которое может привести к технологическим нарушениям" , - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, для того чтобы помочь энергосистеме работать в этот сложный период, достаточно перенести использование энергоемких приборов с вечерних часов максимальной нагрузки 16:00-19:00 на ночь или утро.

В то же время электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей, добавили в "Укрэнерго".