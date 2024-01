Главу НБУ назвали лучшим руководителем центробанка в мире

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный получил награду "Глава центрального банка-2024" (The Banker Central Banker of the Year), как лучший руководитель центробанка в мире и Европе. Об этом говорится в сообщении составителя рейтинга - британского финансового издания The Banker, сообщает Экономическая правда.

Указывается, что издание ежегодно присуждает награду The Banker Central Banker of the Year руководителям центробанков, которым лучше всего удалось стабилизировать экономику своей страны и стимулировать ее рост.

Среди основных достижений Нацбанка Украины издание выделило сохранение экономической устойчивости Украины, несмотря на развязанную Россией войну. В частности:

Реклама:

рост доверия к гривне: по данным НБУ, срочные вклады физических лиц в нацвалюте за 11 месяцев 2023 года выросли на 28%;

почти двукратный рост заимствований на внутреннем долговом рынке;

снижение инфляции с 26,6% до 5,1% за 11 месяцев 2023 года;

отказ от монетарного финансирования и переход от фиксированного обменного курса к его управляемой гибкости, который привел к сокращению спреда между курсами на наличном и безналичном рынках.

Отмечается также успех в переговорах с Международным валютным фондом по открытию новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF и ее выполнению в течение года.

Кроме того, отмечена программа Power Banking по устойчивой работе банков в условиях длительных отключений электроэнергии.

Как известно, Андрей Пышный был назначен главой НБУ в 2022 году.

Пышный имеет 17 лет стажа в банковской системе, значительную часть которого посвятил Ощадбанку. С 2003 по 2007 год года он был первым заместителем председателя правления Ощада, в течение этого времени временно исполнял обязанности главы банка.

На время его управления пришлись наиболее значимые изменения в Ощадбанке и выведение финучреждения на прибыльную деятельность. Также на время его работы в банке пришлась одна из самых громких побед Украины в международном арбитраже с Россией - по активам Ощадбанка в Крыму на 1,3 млрд долл.

Сейчас Пышный также сотрудничает в рамках международной санкционной группы "Ермака-Макфола".